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Fiesta en el Monumental: La multitudinaria presentación de Vozinha ante los hinchas de Colo Colo

El Cacique preparó un especial evento en el recinto de Macul, que también incluyó la presencia de artistas como DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de amor.

Leonardo Medina
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Fiesta en el Monumental: La multitudinaria presentación de Vozinha ante los hinchas de Colo Colo

Una masiva bienvenida tuvo este miércoles el nuevo portero de Colo Colo, Vozinha, quien fue presentado ante miles de hinchas albos en el Estadio Monumental. 

El Cacique preparó un especial evento en el recinto de Macul, que también incluyó la presencia de artistas como DJ Rocka, Forest, Juan Sativo y Garras de amor. 

Luego, cerca de las 19:30 horas y bajo una ovación, el arquero de Cabo Verde ingresó a la cancha del recinto de Macul. 

El guardameta caminó hasta el centro del campo, donde el club tenía diferentes trofeos que ha ganado a lo largo de su historia, incluida la Copa Libertadores de 1991.

En la ocasión, Vozinha también ofreció algunas palabras. “Ha sido muy, muy increíble. Estoy muy contento. Agradezco del fondo de mi corazón por todo el cariño, el apoyo del más grande de Chile. Vamos Colo Colo”, expresó.

“Desde el primer momento quise jugar en un gran club y cuando apareció Colo Colo no lo dudé. Vamos a trabajar para lograr todos los objetivos”, añadió. 

Posteriormente, el deportista extremo, Sebastián “Ardilla” Álvarez, llegó desde el cielo con la camiseta del futbolista, la cual llevará el número 29. 

La fiesta continuó con Vozinha dando una vuelta olímpica para saludar a los hinchas, mientras regalaba balones al público. 

Y finalmente, el portero abandonó la cancha en una camioneta, nuevamente bajo los aplausos de los miles de fanáticos.

Imágenes de la presentación:

Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
Aton
Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
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Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
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Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
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Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
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Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
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Vozinha es presentado en el Estadio Monumental
Aton
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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