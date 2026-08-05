Ministra Duco se defendió ante las críticas: “El único que puede cuestionar mi permanencia es el Presidente”

Natalia Duco ha enfrentado duras críticas por su gestión como ministra del Deporte en el Gobierno de José Antonio Kast.

Por eso, la exatleta nacional respondió este miércoles ante los cuestionamientos que ha recibido. Lo hizo tras acompañar a la selección femenina de hockey en su despedida, rumbo a su participación en el Mundial de Bélgica y Países Bajos.

“La única persona que puede cuestionar mi permanencia en el cargo es el Presidente de la República, del cual sigo teniendo su confianza. Como en jerga deportiva se diría, es el entrenador el que toma la decisión. En este caso es el Presidente de la República, y hasta que él lo considere pertinente, yo seguiré siendo ministra del Deporte”, señaló, según consignó Radio Cooperativa.

La secretaria de Estado también abordó la denuncia a Contraloría por el presunto mal uso de un vehículo fiscal para fines particulares. “Eso se respondió en tiempo y forma a Contraloría, con un oficio como corresponde. En este Ministerio no ha habido ningún mal uso de los recursos fiscales”, sostuvo.

Posteriormente, Duco hizo un llamado para darle más cobertura al deporte. “Chile necesita actividad física, Chile necesita poner las cosas positivas en el relato, hablar de deporte, de Las Diablas, de la gestión, cuidar el Estadio Nacional”, expresó.

Asimismo, envió un mensaje a la prensa, mencionado que “les planteo esa pregunta, ¿cómo están cubriendo las gestiones?. ¿Han estudiado bien lo que estamos haciendo?, hay muchas cosas interesantes y bonitas que los invito a estudiar”.

“Hay muchas cosas que el deporte necesita. De verdad; para nosotros, para las próximas generaciones, nuestros hijos, los adultos mayores. Enfoquémonos en eso que realmente mueve la aguja y agrega valor. No nos quedemos en la pelea chica, que no nos hace bien a nadie”, enfatizó.

En ese marco, resaltó el proyecto de ley que permitirá modificaciones en el Código del Trabajo. “Tenemos listo un proyecto de ley porque en el Código del Trabajo no existe la posibilidad de hacer un contrato laboral para deportistas profesionales, solo se puede hacer con futbolistas. Es cambiar la palabra de futbolistas a deportistas, lo estamos trabajando con el Ministro del Trabajo”, dijo.

“Va a significar que no sean hockistas amateur, sino profesionales, tener un contrato de trabajo por ser deportistas. Es el gran sueño y legado que quiere dejar esta administración. Va a empezar el proceso legislativo en el Congreso. Va a ser un antes y un después en el deporte. En ningún caso va a ser una obligación, sino una oportunidad. Es una opción que hoy no existe”, complementó la ministra.