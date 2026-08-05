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Crimen de estudiante en San Bernardo: detienen al presunto autor

Según informó Emol, su detención ocurrió en una casa de la misma comuna de San Bernardo.

Patricia Schüller Gamboa
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Crimen de estudiante en San Bernardo: detienen al presunto autor

Efectivos del OS9 de Carabineros detuvo este miércoles a un sujeto, quien sería el presunto autor del crimen de un estudiante en las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, en San Bernardo.

El hecho ocurrió la semana pasada y ya se había entregado un joven de 17 años, quien tendría rol de cómplice.

Según informó Emol, su detención ocurrió en una casa de la misma comuna de San Bernardo.

El homicidio ocurrió en las afueras del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, donde hubo una riña, la que terminó con el menor de 15 años muerto por puñalada. Tanto la víctima como el detenido son alumnos del mismo recinto educativo.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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