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Revelan que Tonka Tomicic sigue en contacto con Parived: revisa lo que se sabe hasta ahora

La periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, entregó esa información en su podcast “Bombastic”. En esa instancia aseguró que Tonka Tomicic todavía visita el departamento que ambos compartieron durante años, de acuerdo a La Hora.

Eduardo Córdova
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Revelan que Tonka Tomicic sigue en contacto con Parived: revisa lo que se sabe hasta ahora

El vínculo entre Tonka Tomicic y Marco Antonio López, conocido como “Parived”, no estaría completamente terminado. Según reveló Cecilia Gutiérrez, la animadora aún mantendría contacto con su exmarido.

La periodista de espectáculos entregó esa información en su podcast “Bombastic”. En esa instancia aseguró que Tonka Tomicic todavía visita el departamento que ambos compartieron durante años, de acuerdo a La Hora.

De acuerdo con lo explicado por Gutiérrez, la animadora aún conserva pertenencias personales y varios vestidos en ese inmueble. Por esa razón, acudiría periódicamente para retirarlos, según consignó AR13.

“Todavía tenía cosas en el departamento, sus vestidos… Ha ido a buscarlos y va frecuentemente. Hay vecinos que me han dicho que se han encontrado con ella en el edificio, no es que la relación esté cortada completamente, es raro; él igual acusa que ella lo abandonó”, detalló la panelista de “Hay que decirlo”.

La supuesta molestia de Parived

Durante la conversación en el podcast, Cecilia Gutiérrez también aseguró que Parived estaría afectado por el quiebre y que responsabilizaría a Tonka Tomicic de haberlo dejado solo.

Además, sostuvo que el anticuario habría comentado esa situación con otras personas. Según relató, incluso habría hablado del tema con vecinos del edificio.

“Hay mucha gente que se ha encontrado con Parived, porque se anda paseando harto. Y me contaba una persona que se encontró con él hace poco, y claro, él le hizo sus predicciones esotéricas, pero, además, ¿puedes creer que le pegó una pelada a la Tonka?”, manifestó.

Ante la reacción de Manu González, su compañero de panel, la periodista profundizó en esa versión. “La peló, dijo que estaba muy sentido con ella, porque la Tonka lo había dejado solo, abandonado, en su peor momento”.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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