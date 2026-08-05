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Redes Asistenciales publica ranking de gestión de los 62 hospitales de mayor complejidad

De acuerdo con análisis realizado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) alcanzó un nivel de cumplimiento del 91,1%, en el Balance Score Card, instrumento utilizado para monitorear el desempeño de los hospitales del país tanto en términos de atención clínica como administración y gestión financiera.

Patricia Schüller Gamboa
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Redes Asistenciales publica ranking de gestión de los 62 hospitales de mayor complejidad

Hace diez años, el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) figuraba entre los establecimientos con peor desempeño en los indicadores nacionales de gestión hospitalaria. Hoy, encabeza el ranking 2025 que calificó a los 62 hospitales más complejos del país.

De acuerdo con análisis realizado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Posta Central alcanzó un nivel de cumplimiento del 91,1%, en el Balance Score Card, instrumento utilizado para monitorear el desempeño de los hospitales del país tanto en términos de atención clínica como administración y gestión financiera.

El reporte concluyó que 26 establecimientos alcanzaron el porcentaje de cumplimiento igual o superior al 75% exigido como base. 15 hospitales lograron entre el 70% y 74,9% de los indicadores, mientras que 21 hospitales de la red tuvieron resultados bajo el 69%.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, detalló que el Balance Score Card es un instrumento objetivo que permite identificar fortalezas y brechas de los principales recintos hospitalarios del país. Agregó que la herramienta de evaluación se construye a través de 29 indicadores centrados en 4 ejes clave: sustentabilidad financiera, eficiencia operacional, gestión asistencial en red y calidad de la atención.

“El objetivo de esta medición es identificar y acompañar a los equipos desde las Subsecretaría de Redes Asistenciales para mejorar, fortalecer su desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes, que es nuestro principal objetivo”, dijo Montt.

El liderazgo alcanzado por la Posta Central adquiere especial relevancia al considerar su trayectoria. En el período 2015-2016 el establecimiento registraba un cumplimiento cercano al 63,2%, ubicándose entre los hospitales con más dificultades de gestión.

El punto de inflexión ocurrió durante la pandemia por Covid-19: la presión asistencial obligó a rediseñar procesos, fortalecer la coordinación entre equipos y consolidar una cultura organizacional orientada al mejoramiento continuo.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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