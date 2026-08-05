Colo Colo le dará masiva bienvenida a Vozinha este miércoles en el Monumental: Conoce el horario del evento

Tras ser presentado este martes ante los medios de comunicación, el flamante refuerzo de Colo Colo, Vozinha, vivirá este miércoles otro importante y especial hito durante sus primeros días como jugador del Cacique.

El portero de Cabo Verde tendrá en esta jornada una multitudinaria bienvenida en el Estadio Monumental.

De esta manera, el guardameta se encontrará por primera vez con los hinchas del Cacique en el recinto de Macul.

El evento es con entradas completamente gratuitas, las cuales debían ser canjeadas por el sistema Puntoticket. A su vez, los fanáticos debían estar inscritos en el Registro Facial de Colo Colo para poder canjear los boletos.

Horario del evento

Según informó el club en sus redes sociales, la bienvenida a Vozinha está programada para las 19:00 horas.

Asimismo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó algunos detalles este martes, durante la conferencia de prensa en que se presentó al portero.

“Mañana vamos a abrir el Estadio Monumental, donde tendremos actividades desde las 17:00 horas hasta las 19:30-19:45 horas”, expresó.

También, añadió: “Tendremos algunas actividades para los colocolinos y también para la presentación al público, al hincha colocolino, de forma gratis, para que puedan darle la bienvenida a Vozinha”.