Papa León XIV visitará Argentina, Perú y Uruguay en noviembre

El Papa León XIV volverá a América Latina en noviembre, continente donde desarrolló gran parte de su labor como misionero, con una esperada gira que incluirá Uruguay, Argentina y Perú.

El Vaticano confirmó este miércoles la gira latinoamericana, de la que se venía hablando desde hace varios meses, de acuerdo a T13.

En un breve comunicado, la Santa Sede informó las diez ciudades que el pontífice recorrerá en un viaje de 12 días, entre el 6 y el 17 de noviembre, aunque sin entregar mayores detalles del itinerario.

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, comunica sobre el viaje que hace por “invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas” de los países y que despierta grandes expectativas.

El arzobispado de Lima celebró el anuncio de la visita del Papa a Perú. “¡Vuelve a casa!”, reaccionó en Facebook tras conocerse que el líder de la Iglesia católica estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre. Será el primer viaje de un pontífice al país desde 2018.

Robert Francis Prevost llegó siendo joven a Perú como misionero y más tarde se convirtió en arzobispo emérito de Chiclayo, ubicada a unos 750 kilómetros al norte de Lima. Además, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Primera visita a Uruguay y Argentina en décadas

El viaje apostólico comenzará en Uruguay y luego continuará en Argentina, marcando la primera visita oficial de un Papa a ambos países en casi cuatro décadas.

En Uruguay, León XIV recorrerá entre el 6 y el 8 de noviembre las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, donde se encuentra el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

La Iglesia uruguaya destacó la importancia de esta visita. “Una alegría para todo el pueblo”, reaccionó en Facebook.

También expresó que: “Será un acontecimiento para encontrarnos, escucharnos y renovar la esperanza. Una visita abierta a todos: a quienes creen, a quienes buscan, a quienes tienen preguntas y a quienes necesitan una nueva razón para esperar”, añaden.

Desde Uruguay, el pontífice viajará a Argentina hasta el 11 de noviembre. En ese país visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, ciudad donde se encuentra la basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona nacional.

“Visita histórica”

El presidente argentino Javier Milei valoró el anuncio de la visita papal. “Argentina va a recibir al Papa”, escribió en mayúsculas, calificándola como una “visita histórica”.

El predecesor de León XIV, el argentino Francisco, nunca regresó a su país natal durante su pontificado, ya que priorizó visitar naciones de la periferia que nunca habían recibido un viaje papal.

El último pontífice en visitar Argentina fue Juan Pablo II en 1987, quien posteriormente viajó a Uruguay en 1988.

Desde su elección como Papa en mayo de 2025, León XIV ha realizado viajes a Turquía, Líbano, África (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial), Mónaco y España. Además, tiene prevista una visita a Francia durante septiembre.

En sus intervenciones públicas, el pontífice ha puesto el foco en el diálogo social, la paz y la dignidad de las personas, especialmente de los migrantes. Esa postura le ha significado una mediática controversia con el presidente estadounidense Donald Trump.

Durante su visita a España, León XIV también abordó la crisis de los abusos sexuales en la Iglesia, tema que definió como una “llaga todavía abierta”.

Desde hace meses existían versiones sobre una eventual gira del Papa por América Latina. El propio pontífice señaló en diciembre que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del Papa”.

“Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó en declaraciones a la prensa sobre el país donde pasó más de 20 años como misionero.