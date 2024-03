El duro relato de una niña que denunció sufrir bullying en colegio de Talca: “Paso los recreos sola”

Impacto ha generado un estremecedor testimonio de una niña de tan solo 13 años, quien mediante sus redes sociales, denunció que ha sido víctima de bullying en el Colegio Inglés de Talca.

A través de un video publicado en TikTok, el cual se viralizó durante el fin de semana, la menor reveló que suele ser ignorada por sus compañeros, y que ha recibido malos tratos por parte de estos últimos, algo que teme que vuelva a ocurrir con el inicio de un nuevo año escolar.

“Soy alumna del Colegio Inglés de Talca, pasé a octavo básico y me hacen bullying. La he pasado muy mal y estoy muy asustada porque van a empezar las clases”, manifestó la niña.

En la misma línea, confesó que “paso los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me invitan. Dicen que van a hacer tal fiesta en frente mío y yo me siento mal”.

Además, indicó que todas estas situaciones le han afectado en su rendimiento académico, detallando que “me dicen muchas cosas y eso ha sido muy difícil para mí, porque académicamente me ha afectado. Hago todo sola, los grupos no quieren estar conmigo, ha sido difícil”.

“Quiero que este año cambie eso, que no me digan más que tengo piojos, la viruela del mono, me dicen muchas cosas y quiero que este año cambie eso y que me ayuden, que me puedan aconsejar”, concluyó en el video.

Por su parte, tras la repercusión que alcanzó el video, desde la Superintendencia de Educación se pronunciaron al respecto, y anunciaron una investigación en el establecimiento.

“Ya tomamos conocimiento del caso, nos reunimos con el establecimiento e ingresamos una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante”, comentaron desde el organismo.

“Ante situaciones de maltrato, los establecimientos educacionales tienen el deber de activar los protocolos de actuación, investigar y tomar medidas de resguardo, de apoyo psicosocial y/o pedagógico para garantizar que no se vulneren los derechos de las y los estudiantes”, añadieron.

En tanto, el Colegio Inglés de Talca no ha emitido declaraciones sobre el caso, y según consignó 24 Horas, debieron restringir los comentarios en sus redes sociales luego de la denuncia de la menor.