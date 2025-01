El inesperado reto de Pedro Carcuro a Fernando Solabarrieta: “Después de Camiroaga venías tú, y te lo farreaste”

Un inesperado momento se registró en la reciente edición de “Car-Curo”, sección de Pedro Carcuro en el noticiero “24 Horas” de TVN, donde tuvo como invitado al periodista deportivo, Fernando Solabarrieta.

En la entrevista, Carcuro, quien fue compañero de Solabarrieta por muchos años en el canal público, llamó la atención con un particular “reto” a su colega.

Y es que el histórico comunicador reprochó a Fernando por su carrera en televisión, afirmando que pudo haber llegado muy lejos, e incluso lo comparó con el fallecido animador, Felipe Camiroaga.

“Yo se lo he dicho a Ivette, más que a nadie, a todas las personas que te conocen, a mis hijos que te conocen hace muchos años, que Fernando es para ser uno en Chile, no el dos”, dijo Carcuro.

A la vez, manifestó que “después de (Felipe) Camiroaga, venía Fernando y te lo farreaste. Hay que ser muy hue… Porque la palabra es textual, te lo farreaste”.

Por su parte, Solabarrieta se limitó a decir que pese a todo, igualmente tuvo la oportunidad de cubrir eventos como los Juegos Olímpicos y Mundiales.

“Hubo una etapa en mi vida que yo no me morí de casualidad, Pedro. No sé cómo ni por qué, pero hay un momento en que te atrapa esto, pero fue tan agudo el consumo, tan fuerte, que yo estoy aquí por obra y gracia de Dios”, expresó, haciendo referencia a sus adicciones.

Asimismo, concluyó que “hay un lado B, en donde necesito ser distinto, es como querer siempre ser el mejor, necesito eso. Pero no es por mí, es para que me quieran”.

Finalmente, Carcuro comentó que “aunque te mandes cag…, uno igual te quiere”.