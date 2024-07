El intenso round en redes sociales entre Kaminski y Jorge Aldoney: “Basura de hombre”

Un duro cruce en redes sociales protagonizó Francisco Kaminski y el exchico reality, Jorge Aldoney, quienes intercambiaron opiniones debido a la polémica intervención del comunicador con su pareja Camila Andrade.

Cabe recordar que, en su faceta de galán, Kaminski se comunicó con su pareja mediante la dinámica del “teléfono rojo”, donde le dejó un emotivo mensaje: “Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más (…) Es sorpresivo lo lejos que estás, pero lo cerca que te siento. Me despierto y me acuesto pensando en ti. Te felicito porque estás siendo tú, esa mujer que me enamoró”.

Bajo esta situación, Aldoney se tomó sus redes sociales para cuestionar el actuar del comunicador de La Red: “Kaminski, si amara un poco a Camila Andrade, sería consciente que su llamada va a revivir el hate hacia ella y la va a perjudicar ¿o estoy equivocado? Siento que igual es una prueba de fuego para él”.

“Qué le cuesta no figurar. No llames, hueón oh”, expuso a través de su cuenta de X.

Horas después, el aludido en la polémica no se guardó nada y respondió: “¡Si quisiera figurar estaría dentro del reality, aweo…”.

“¿Kaminski a noche de combos 2?”. “El que se pica pierde jaja…” replicó Jorge. Tras ello, comenzó una dinámica en la red social y dejó entrever la opinión de los usuarios. “El que quiera a Kaminski dentro del reality que le de like. El que no, que comente”, escribió.