El lamento de Checho Hirane por ser excluido del reencuentro de “Video Loco”: “Me duele bastante”

Checho Hirane estuvo invitado recientemente al programa de Vía X, “Not News”, espacio en el que reveló su decepción por ser excluido el pasado sábado de un capítulo de “Socios de la parrilla”, donde reunieron a algunos de los exintegrantes de “Video Loco”.

En concreto, Álvaro Salas, Eliseo Salazar, Paola Camaggi y Savka Pollak formaron parte de este episodio del espacio de Canal 13, donde recordaron al extinto programa, el cual se estrenó hace 32 años, y en el que mostraban una serie de videos con chascarros.

Bajo este contexto, en su conversación con Nicolás Larraín, el comediante y locutor radial expresó su tristeza al no haber sido invitado al capítulo.

“Me duele bastante. Lo vi en la promoción, aparece hasta la Savka Pollak. Ellos son de la segunda lanchada de Video Loco, porque la primera era Carolina Arregui, Eliseo Salazar, Álvaro Salas y yo en la conducción”, indicó, según consignó La Cuarta.

Asimismo, planteó que “me llama la atención, porque a mí me pidieron en Socios de la parrilla que hiciera la promoción, me dijeron que me iban a invitar al programa, entonces me llama la atención y me duele que hayan invitado al equipo de Video Loco y no me hayan llevado a mí”.

“Lo supe ayer, y duele un poquito. No por salir en la televisión, pero la verdad es que llama la atención porque es una especie de ninguneo sin ningún sentido”, añadió.

Además, dejó en claro que “quiero pensar que era demasiada gente. A mí me habían llamado para decirme que iban a hacer una junta en este programa, pero no me llamaron nunca más”.