El particular cruce de Diana Bolocco y Antonio Vodanovic en “Got Talent Chile”: “Yo no me leí ese manual…”

Durante el reciente capítulo del programa de Chilevisión, “Got Talent Chile”, los jurados del espacio televisivo, Diana Bolocco y Antonio Vodanovic, protagonizaron una particular discusión tras la presentación de un imitador.

El concursante en cuestión, llamado Eliel Ormazábal, participó imitando a Cecilia, la Incomparable, y luego de su actuación, Vodanovic entregó una singular opinión.

“Eres un muy buen imitador, tu presencia lo dice todo (…) Todo es Cecilia. Estamos buscando talentos originales, no imitadores, creo que es el gran problema del espectáculo tuyo en el día de hoy”, señaló, según consignó La Cuarta.

Además, indicó que “en la voz tiene unos agudos que es pito que me llamó la atención desde el primer momento. Pero hay que buscar matices”, y añadió que “estoy hablando en la imitación de Cecilia, que no es el caso de este programa”.

A la vez, Leonor Varela, otra de las integrantes del jurado, coincidió con la apreciación del exanimador del Festival de Viña del Mar, aunque expresó que “me quedo con tu gran habilidad y lo que has hecho esta noche, que está muy redondito”.

Posteriormente, Bolocco tomó la palabra, y se mostró en desacuerdo con sus compañeros, al manifestar: “Yo no me leí ese manual de Got Talent que se leyó Antonio y Leo”.

“Yo no sé por qué no pueden haber imitadores acá. Si eres un imitador y eres seco, ¿por qué no puede ser ese tu talento?”, sostuvo.

Por su parte, Vodanovic remarcó que “durante tres años tuvimos un programa que se llamaba ‘Yo Soy’ (espacio de imitaciones)”.

Acto seguido, Bolocco mencionó que “no lo discuto y eras un gran jurado ahí, el programa es muy bonito, yo lo vi mucho, pero aquí por qué no puede haber cabida para un gran imitador”, palabras que provocaron aplausos por parte del público.

“Me voy a tomar las palabras de mis colegas, porque ellos también te encontraron bueno, y yo te encuentro igual de bueno. Tal vez tienes más personajes con los que nos quieres sorprender, pero a mí me encantó tu imitación y eso para mí es un gran talento. A mí me basta con eso”, agregó.

En tanto, Bolocco, junto a sus compañeros Leonor Varela y Francisco Reyes, le dieron un “sí” al imitador, por lo que pudo avanzar a la siguiente etapa, pese al “no” de Vodanovic.