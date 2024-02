El tenso cruce de Marcial Tagle y Máximo Menem en “Top Chef VIP”: “¿Quieres que llame a tu mami…?”

Un tenso momento protagonizaron Marcial Tagle y Máximo Menem en el reciente capítulo de “Top Chef VIP”, después de que ambos participantes tuvieran una particular discusión mientras observaban una competencia en el backstage.

La situación ocurrió cuando el jurado del concurso culinario estaba evaluando un plato de Gissella Gallardo, quien recibió algunas críticas por el batido que preparó para un pescado con papas fritas.

En ese instante, el actor comentó que “pero por qué va a bajar la temperatura del pescado”; y el hijo de Cecilia Bolocco contestó que “porque metiste el pescado helado”.

Asimismo, el joven de 20 años realizó un gesto con su mano, lo que llevó a que el intérprete reaccionara lanzando un singular dardo.

“A ver cabro, a ver, ¿Quieres que llame a tu mami y le diga que te estai portando mal? Te mandan fletado para la casa, cul…, sin Play Station en la tarde”, mencionó; mientras que Máximo dijo: “Que ahu…”.

Posteriormente, Tagle se convirtió en el nuevo eliminado del programa de Chilevisión.

Por otra parte, hace algunos días, el propio Máximo Menem había revelado en una entrevista que tenía una mala relación con el actor, manifestando sobre este último que “era pesado y de la nada, porque ni siquiera me conocía. Yo le paré el carro: ‘estás haciendo farándula y no te voy a responder’. Ahí él solito se fue. No hay que pescar”.