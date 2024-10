Elecciones: Comienza la apertura de mesas en el país y más de 15 millones de personas votarán por 18 mil candidatos

A las 8 horas de este sábado comenzó la apertura de mesas para las elecciones comunales y regionales en el país. En estos comicios, que se realizarán en dos días, se definirán los próximos alcaldes, consejeros regionales, concejales y gobernadores.



Un total de 15.450.377 personas están habilitadas para votar este sábado 26 y mañana domingo 27 de octubre en las elecciones regionales y municipales. Las mesas receptoras de sufragios se constituirán a las 8 horas y funcionarán hasta las 18 horas ambos días.



La elección en dos días es una de las principales modificaciones legales de la ley 21.623 que perfecciona el sistema electoral, además establece el uso del lápiz pasta azul de forma definitiva. Antes se había utilizado solo transitoriamente.



Otra novedad de la ley 21.693 es que este año no habrá restricción respecto a la venta de alcoholes, o “ley seca”. La decisión responde al efecto económico que esta medida tiene para el comercio. Sin embargo, las personas que concurran a votar ebrias serán detenidas.



Además, el voto es obligatorio. La no participación puede resultar en multas de 0,5 unidades tributarias mensuales, es decir, más de $33.000.



Solo se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte, los cuales pueden estar vencidos desde el 27 de octubre de 2023. No se aceptarán otros documentos.



En total son 18.036 candidatos los que se inscribieron y fueron aprobados por el Servicio Electoral. Cada nombre estará en la papeleta por lo que algunas serán de gran tamaño.

CUATRO CÉDULAS ELECTORALES



Los votantes recibirán cuatro cédulas electorales: una para gobernadores regionales, otra para consejeros regionales, una para alcaldes y una más para concejales. Por ende habrá cuatro urnas.



Asimismo, las papeletas tendrán distintos tamaños y colores, debido a la cantidad de postulantes en cada caso y en cada zona del país, así como a los diferentes cargos sometidos a la voluntad popular.



Las papeletas de gobernadores y alcaldes son las más pequeñas, mientras que las de consejeros y concejales tienen más nombres, por lo que son más grandes.



De acuerdo a lo establecido para esta votación, la cédula electoral de gobernadores será de color naranja; la de alcaldes, celeste; la papeleta para elegir consejeros regionales es verde; y la concejales, blanco.



La tarde de este viernes se constituyó el 75,42% las mesas receptoras de sufragios constituidas, esto es 30.178 mesas, la cifra más alta registrada contabilizando los últimos 11 procesos electorales. Le sigue la cifra del plebiscito 2020 que alcanzó un 74,52% de constitución de mesas.



Este sábado las mesas cerrarán a las 18:00 horas, siempre que no tengan electores en disposición de sufragar.