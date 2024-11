Elecciones: Plan especial de transporte incluye Metro y servicio de trenes gratuitos

Con el objetivo de facilitar y promover la participación en las elecciones de segunda vuelta de gobernadores regionales de este domingo, el Ministerio de Transportes implementó un plan especial que incluye gratuidad en Metro, EFE Central, EFE Valparaíso, EFE Sur y 2.269 servicios para zonas rurales y aisladas del país.



En la Región Metropolitana, entre las 9:30 y 18:30 horas, se aumentará en un 50% la disponibilidad de buses de Red Movilidad con respecto a un domingo habitual, mientras que Metro adelantará su horario de apertura a las 7:00 AM e incrementará en un 40% la oferta de trenes, reforzando el horario de mayor afluencia proyectada, es decir, entre las 09:00 y las 17:00 horas.



EFE adelantará el inicio de sus servicios en Estación Central-Nos y Limache-Puerto a las 7:00 AM, y Santiago-Rancagua a las 7:30 AM, y duplicará la oferta de trenes en horarios de mayor afluencia.



En regiones, en tanto, se dispondrán 2.269 servicios gratuitos para zonas rurales y aisladas, de los cuales 1.467 son especialmente dispuestos para estas elecciones. Asimismo, operarán otros 82 servicios de otros modos (marítimos, lacustres, fluviales, aéreos y/o ferroviarios).



En total, para esta elección de segunda vuelta de gobernadores regionales, el Gobierno invertirá $417.769.860 para facilitar la votación de personas que habitan en localidades rurales y aisladas.



Para acceder a la gratuidad en Metro y EFE, siempre se debe validar el pasaje. Una vez validado, aparecerá cobro cero. Debe haber un saldo mínimo para poder validar.



Entre otras medidas del plan especial de Transportes para estas elecciones, se informó el despliegue de más de 170 fiscalizadores del Programa Nacional de Fiscalización, principalmente para verificar el cumplimento de los servicios subsidiados en Santiago y regiones, junto con labores de control en terminales y otros puntos.



Asimismo, se reforzará el monitoreo desde las 7:00 AM en cada uno de los centros de control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT).