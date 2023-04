Elizalde asumió en la Segpres: “Tenemos un enorme desafío que es promover el diálogo democrático”

Álvaro Elizalde (PS) asumió la noche de este miércoles como nuevo ministro de la Segpres, en reemplazo de Ana Lya Uriarte, que presentó su renuncia al cargo por problemas de salud que la afectan desde hace al menos un mes.



Tras la primera reunión que sostuvo con el Presidente Boric, el expresidente del Senado expresó que “tenemos un enorme desafío que es precisamente promover el diálogo democrático con todos los actores para avanzar hacia entendimientos sustantivos que permitan que la agenda de trasformaciones que el Presidente Boric ha comprometido se haga realidad”.



“Me parece fundamental –remarcó- insistir en una voluntad de diálogo y de entendimiento, en donde todos los actores nos escuchemos unos a otros, más aún cuando hoy tenemos un cuadro en el parlamento de atomización y de cierta polarización que nada contribuye a lo que el país necesita”.



“Los problemas que afectan a los chilenos requieren de una respuesta categórica por parte de las instituciones y eso exige que quienes formamos parte de la alianza de Gobierno actuemos con responsabilidad y seriedad, con espíritu constructivo y sobre todo con sentido unitario”, precisó.



De esta forma señaló que “el desafío consiste en reforzar lo que importa por sobre muchas veces contiendas que no tienen sentido para lo que chilenas y chilenos nos demandan, esto no solo tiene que ver con la unidad de quienes apoyamos al Gobierno del Presidente Boric sino que también tiene que ver con la forma en la cual fortalecemos el diálogo democrático”.



Respecto a la agenda de seguridad, expuso que “los chilenos nos demandan elevar los estándares de seguridad, tenemos que hacernos cargo de un tema que no se originó cuando asumió el Presidente Boric el Gobierno, es un tema de origen previo y en donde desafortunadamente las distintas políticas públicas que se han implementado no han dado resultado”.



“Todos debemos contribuir al éxito de esa agenda porque se traduce en una mejor calidad de vida para todas y todos”, agregó.

No hay un plazo para que el Partido Socialista nombre al reemplazo de Álvaro Elizalde en el Senado. Desde la directiva del partido han dicho que esto debe dialogarse en las instancias correspondientes, y que hay premura considerando el delicado equilibrio que tiene el oficialismo actualmente en el Congreso.