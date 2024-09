Elon Musk busca destronar a ChatGPT al crear una IA más potente con la que promete “conocer la verdad del universo”

El multimillonario, Elon Musk, quien recientemente ha puesto su nombre en el espacio junto con SpaceX, no ha querido quedarse atrás con lo que pasa en la Tierra. Por ello, y aprovechando el auge de la Inteligencia Artificial (IA), anunció “xAI”, un ambicioso proyecto con el que promete “conocer la verdad del universo”.

Para hacer tangible su iniciativa, Musk lanzó un supercomputado llamado “Colossus”, el cual fue diseñado exclusivamente para entrenar el modelo de lenguaje Grok, que ya es utilizado en la plataforma X, también de su autoría.

Este superordenador es presentado como una de las máquinas más potentes jamás creada: cuenta con 100 mil unidades de procesamiento gráfico (GPU) Nvidia H100, posicionándolo en la cúspide de la carrera tecnológica y del mundo de la IA. De acuerdo con Infobae, el creador subrayó que no se trata de otra IA generativa, sino más bien de una pieza clave para el futuro del conocimiento humano.

Según el citado medio, estas GPU aceleran tareas de aprendizaje automático, permitiendo al modelo procesar grandes volúmenes de datos, además de un aprendizaje rápido y eficiente. En el mediano plazo, Musk pretende añadir 50 mil chips Nvidia H200, lo que otorgaría el doble de rendimiento de aceleración al sistema.

Las estimaciones de precio para estas unidades oscilan entre los 20.000 y 90.000 dólares, es decir, en la fase inicial, el magnate habría invertido al menos 2.000 millones de dólares. No obstante, esta fracción no considera elementos como la infraestructura de enfriamiento, personal y centros de datos.

Según deslizó el propio Musk en el podcast del psicólogo Jordan Peterson, el nuevo modelo de Grok podría estar disponible para diciembre de este año.

Elon Musk says xAI's Colossus is the most powerful supercomputer of any kind in the world and once you have general purpose robots and autonomous vehicles then there is no limit to the size of the economy pic.twitter.com/4pA2WE5mq9