Emilia Dides confiesa que sufrió violencia psicológica de su expareja: “Todo lo que te dicen te lo empiezas a creer”

Emilia Dides fue invitada la mañana de este martes al matinal de Mega, “Mucho Gusto”, programa en el que confesó que fue víctima de violencia psicológica hace algunos años por parte de una expareja.

La Miss Chile 2024, en su conversación con Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, detalló que vivió un duro episodio que “marcó un antes y un después” en su vida.

“Tuve depresión a los 17 años, donde tenía una guerra constante de mi corazón con mi mente, me decía mi mente ‘’ya, ya’, y mi corazón era ‘no, yo quiero vivir, quiero estar aquí, quiero estar presente, me quedan muchas cosas para hacer en esta vida’”, comentó la también cantante.

En este sentido, detalló que “tuve una guerra mucho tiempo que fue súper difícil de afrontar”, y agregó: “Encontré una técnica, obviamente tomé pastillas para estabilizarme y terapia, muy importante”.

No obstante, manifestó que “pero un día me desperté y dije ‘¿sabes qué? Yo no estoy solucionando lo que está pasando, yo lo estoy tapando. O sea, es una herida que tiene un parche, pero no está la costra, porque en el fondo no estoy dejando que se sienta, necesito vivirlo, necesito saber de dónde viene. Qué parte de mí me está haciendo esta guerra’”.

“Empecé (a decir) ‘eres una mujer grandiosa, puedes con todo, vamos para arriba’, todas las mañanas. ‘Todo está bien, la vida es bella, quiero seguir viviendo’, todos los días (…). Literal todo los días durante ocho meses estuve diciéndome y convenciéndome que era una mujer poderosa, y les prometo que me lo empecé a creer”, añadió.

Acto seguido, en torno al motivo de este complejo momento, sostuvo que “tuve una relación un poco tormentosa”.

“Sufrí bastante porque fue un poco psicológico, entonces yo al no tener clara cómo era mi personalidad o quién quería ser en la vida, todo lo que te dicen te lo empiezas a creer. Entonces en la edad en la que estaba, empiezo a tener a esta persona que me está diciendo ‘te amo, pero eres una…’, palabras que, por supuesto, no voy a repetir”, expresó.

A la vez, mencionó que “veo que estuve en pedazos y que todos esos (fragmentos) los agarré y creé una Emilia nueva, de la cual estoy orgullosa”.

“(Sufrí) violencia psicológica, sin embargo, aun teniendo las cosas que pasaron, aun con toda esta guerra mental (…) si no hubiera pasado eso, no sería la mujer que soy hoy día”, remarcó.