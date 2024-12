“En épocas electorales se confunden”: Kast emplaza a la UDI a cumplir su palabra por reforma de pensiones

José Antonio Kast instó este marts al líder de la UDI, Guillermo Ramírez, a mantener su compromiso de oponerse al sistema de reparto en la reforma de pensiones, junto con manifestar sus dudas respecto a la postura de la precandidata Evelyn Matthei en este tema.

El candidato presidencial del Partido Republicano acusó al presidente gremialista de haber aceptado destinar un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto propuesto por el Gobierno, a lo que Ramírez aclaró este martes que no existe ningún acuerdo y afirmó que “no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto”.

En entrevista con Emol TV, Kast calificó como “grave ese error que comete Guillermo Ramírez” en un programa de radio, porque él antes había señalado muy fuerte y claro que era 0 punto para reparto, 0 punto para un mayor impuesto. Y ahora lanza esto y hoy dice me equivoqué, no es reparto, es compensación, es más impuestos y ese 6% no tiene que ser impuesto adicional a los trabajadores, a los empresarios, a nadie, bajemos el gasto público.

“Básicamente lo que nosotros le estamos diciendo a Guillermo Ramírez, es cumple la palabra, dijiste que era 6-0”. ¿Quién fue el que le señaló que sacara el 0,5, su candidata presidencial?, ¿los presidentes de los partidos, los senadores que siempre han negociado esto?, interrogó Kast.

“Es necesario que veamos quiénes son los economistas que hoy están asesorando a Evelyn Matthei, será Klaus Schmidt-Hebbel, pareciera ser que no, pareciera ser que hoy es más Briones que Klaus Schmidt-Hebbel”, complementó.

Kast recordó que en el pasado los legisladores del sector dijeron que no podían rechazar el presupuesto del Transantiago, porque el próximo gobierno tenía que ser de Sebastián Piñera y debía tener el tema financiado.

“En épocas electorales se confunden, porque de alguna manera para proteger a un candidato, para solucionar un problema a futuro que no quiere tener, no quiere tener el debate, pero eso pasa por el bolsillo de todos los chilenos”, aclaró.

“Van a disfrazar las cosas y van a decir no es reparto, pero cuando llegue la administración de eso y nos vayamos a la letra chica del proyecto de ley, lo más probable es que pongan ahí el germen y virus del reparto”, reiteró.

Respecto a la convivencia con Chile Vamos, Kast dijo que tiene que haber “unidad con identidad” y acusó al bloque de centro derecha de perder la suya.

“Claramente el tema de las 40 horas, el tema de pensiones, tributario, del nuevo ministerio, el tema de no bajar asignaciones parlamentarias, ese tipo de unidad no nos convence. Sí nos convence una unidad en cómo hacemos que Chile vuelva a crecer, unidad para enfrentar a la delincuencia y el crimen organizado, unidad para achicar al Estado, en todo eso viva la unidad”, señaló.

Consultado por la proyección que se puede hacer de cara a las elecciones presidenciales de 2025, el exparlamentario sostuvo que “la primera vuelta no la va a ganar nadie. La unidad se logra en segunda vuelta y en primera vuelta se amplía el margen de votación del sector, porque hay más personas difundiendo un mensaje”.

“Está bien que ellos quieran hacer primarias, ojalá en esas primarias levanten candidaturas como la de Rodolfo Carter que está bien dispuesto, Carlos Larraín plantea a Francisco Orrego que saca dos millones de votos que es una tremenda votación, si esos dos millones de votos fueran a una primaria sería una primaria robusta (…) y si hay otros candidato de derecha que quieran ir bienvenidos, en la medida que en segunda vuelta concordemos las cosas importantes para el país sobre todo en seguridad y economía”, cerró Kast.