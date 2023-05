“En ningún momento conversé con el club para irme”: Matías Dituro descarta su salida de la UC

En los últimos días circuló un rumor en diferentes medios nacionales, de que el portero de Universidad Católica, Matías Dituro, buscaba su salida del conjunto cruzado de cara al segundo semestre de este 2023.

No obstante, durante este lunes el propio arquero salió al paso de estas especulaciones, y aclaró los planes que tiene a futuro con la UC.

“Estoy muy contento en el club, en la ciudad. Mi familia está contenta en Católica. Como dijo ‘Tati’, está clarísimo, en ningún momento conversé con el club para irme ni el club conversó conmigo para que deje la institución”, señaló Dituro.

“Estamos felices acá, mantenemos el foco, creo que han salido varias noticias este último tiempo que no han sido verdad y es una más de ellas, no le doy importancia. La gente que me conoce y sabe cómo soy como profesional no va a dudar de mi integridad. No he hablado con el club para dejar la institución”, agregó.

Asimismo, el cancerbero indicó que “estoy muy agradecido con el club, con el cuerpo técnico, por nombrarme capitán del equipo, es una gran responsabilidad. Intento hacer mi trabajo de líder silenciosamente, como siempre lo he hecho”.

En la misma línea, el golero del cuadro de la franja, aprovechó de desmentir un supuesto quiebre al interior del camarín del club. “Problemas en el interior no hay, eso quedó zanjado, se nota el ambiente que hay en el grupo. Que las cosas salgan o no, depende de nosotros, los futbolistas”, concluyó.