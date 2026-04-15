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Lugares turísticos en Chile: Paredones, tradición campesina y sal de mar

Paredones, en la Región de O’Higgins, se distingue por sus ferias costumbristas, la producción artesanal de sal de mar y una cocina campesina que refleja la vida comunitaria del centro-sur de Chile. Rodeada de campos verdes y cercana al mar, esta localidad ofrece una experiencia auténtica donde tradición, sabores y paisajes se encuentran, consolidándose como uno de los más genuinos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Paredones, tradición campesina y sal de mar

Paredones, en la Región de O’Higgins, es una localidad rural que se distingue por sus ferias costumbristas, la producción artesanal de sal de mar y una cocina campesina que refleja la vida comunitaria. Su entorno natural y cultural la consolidan como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Ferias costumbristas y vida comunitaria

Las ferias costumbristas de Paredones son espacios de encuentro donde se exhiben productos agrícolas, artesanía y gastronomía. Los visitantes pueden recorrer puestos con hortalizas, miel, tejidos y preparaciones caseras. Estos espacios transmiten cercanía y autenticidad, permitiendo conocer de cerca la vida campesina del centro-sur de Chile.

Producción de sal de mar

La sal de mar de Paredones, obtenida en las salinas costeras, es un producto emblemático de la localidad. Su elaboración artesanal, transmitida de generación en generación, refleja la conexión con el mar y la tradición comunitaria. Este recurso se ha convertido en un símbolo de identidad y en un atractivo turístico único.

Cocina campesina y sabores locales

La gastronomía de Paredones se basa en ingredientes frescos y de origen local. Platos como guisos de legumbres, carnes al horno y preparaciones con sal de mar reflejan la tradición culinaria de la zona.

La cocina campesina transmite identidad y sabor, convirtiendo a Paredones en un referente gastronómico dentro de los lugares turísticos en Chile.

Entorno natural y atractivo turístico

El paisaje rural, con campos verdes, cerros y cercanía al mar, complementa la experiencia cultural y gastronómica. Recorrer Paredones es disfrutar de la naturaleza y de una vida comunitaria que se mantiene vigente en el centro-sur de Chile.

Paredones demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las ferias costumbristas, la producción de sal de mar y una cocina campesina que transmite identidad. Esta localidad de la Región de O’Higgins ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno rural auténtico.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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