En Santiago se entregó el segundo miembro del Tren de Aragua que fue liberado por tribunal de Los Vilos

En la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago se entregó en la madrugada de este viernes otro de los supuestos miembros del Tren de Aragua que fueron favorecidos con la libertad bajo fianza por resolución del Juzgado de Garantía de Los Vilos, medida que fue revocada por la Corte de Apelaciones de La Serena.



Se trata del ciudadano venezolano Jordan Salas, quien llegó acompañado por su abogado defensor Franco Navarrete, quien explicó que su control de detención se realizará este sábado en Santiago, para luego volver a cumplir prisión preventiva.



Según el abogado, su defendido no estaba prófugo, sólo no alcanzó a cambiar su domicilio para cumplir el arresto domiciliario dispuesto por el tribunal de Los Vilos y que, tras ver su rostro en los medios de comunicación, decidió presentarse ante Carabineros.



Además, el abogado aseguró que su representado no tiene relación con los otros cuatro imputados en esta causa por asociación ilícita y secuestro, y afirmó que la prensa “inventó un vínculo ficticio” del imputado con el Tren de Aragua.



El miércoles pasado, la Corte de Apelaciones de La Serena ordenó mantener en prisión preventiva los cinco integrantes del Tren de Aragua, quienes se encuentran formalizados por los delitos de secuestro y asociación ilícita.



De esta manera, revocó la medida adoptada el lunes por la jueza Daniella Pinto Cortés, del Juzgado de Garantía de Los Vilos, que previo pago de una caución de cinco millones de pesos de cada uno, dispuso los arrestos domiciliarios, firma mensual y arraigo nacional.



Este jueves, en la PDI de Los Vilos, se entregó el primero de estos imputados favorecidos por la jueza, quien culpó al abogado de la fiscalía por no conocer los antecedentes de la causa para oponerse a la revisión de las medidas cautelares que derivó en el otorgamiento de la fianza.