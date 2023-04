Enade: CPC emplazó a Presidente Boric por aplicación de fallo contra las isapres

El presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, emplazó al Presidente Gabriel Boric por la falta de certidumbre respecto a la aplicación del fallo de la Corte Suprema en contra de las isapres.



El máximo tribunal determinó que las aseguradoras deberán regirse por la tabla de factores de la Superintendencia de Salud de abril 2022, restituyendo los cobros en exceso a los afiliados.



Aunque aún no hay una cifra exacta, se estima que las compañías deberán devolver cerca de US$1.400 millones, lo que ha sido definido por las propias empresas como una “lápida para el sector”. En tanto, el Ejecutivo sigue sin presentar una propuesta ante el Congreso, en medio de presuntas diferencias entre la ministra de Salud, Ximena Aguilera, con otros miembros del oficialismo.



Durante su exposición en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2023, Mewes indicó: “Quisiera referirme brevemente a la pendiente reforma al sistema de salud, que también requiere de un pronto y amplio acuerdo. La solución estructural de largo plazo no será posible si no se resuelve hoy, ahora, lo urgente”.



“Queda poco para que se venza el plazo que otorgó la Corte Suprema tras su fallo. Y lo que corresponde, es comprometerse con la salud de los chilenos, y la realidad de los pacientes, encauzando el debate hacia soluciones viables”, añadió el líder de las seis grandes ramas empresariales.



“Presidente, si esto no ocurre a la brevedad, corremos el riesgo de que compatriotas mueran por falta de atenciones”, sentenció.