ENAP descartó tener responsabilidad en episodios de intoxicación en Quintero

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) aseguró que sus dependencias no estarían vinculadas a los episodios de intoxicación registrados durante esta semana en la bahía de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.



Cerca de cien habitantes de la bahía denominada “zona de sacrificio” han debido acudir a centros médicos tras presentar síntomas atribuibles a intoxicación, como vómitos y mareos, asociados a los altos niveles de concentración de dióxido de azufre registrados desde el 6 de junio.



El hecho está siendo investigado por el Ministerio Público, mientras que la Superintendencia del Medio Ambiente dispuso una serie de medidas para las empresas del sector.



En ese contexto, ENAP publicó un comunicado señalando lo siguiente: “Sentimos profundamente las dificultades de salud que han tenido vecinos, vecinas y niños de las comunas de Quintero y Puchuncaví. Creemos que las personas tienen derecho a vivir con tranquilidad en un ambiente libre de contaminación, y colaboraremos con las acciones de las autoridades para superar esta situación”.



Luego, la empresa indicó que “la causa de estos hechos no está vinculada a nuestras operaciones”, aseverando que “según los antecedentes que tenemos, se registraron altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2) en la madrugada del lunes 6 en la estación de monitoreo de Quintero, emisiones que no generan nuestras actividades en Quintero”.



“Además, el puerto se mantuvo cerrado entre el 3 y 6 de junio, y desde la noche del martes 7 hasta la noche del miércoles 8 de junio. Ayer retomamos las operaciones, siguiendo las instrucciones de las medidas ordenadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)”, añadió.



Respecto a las intoxicaciones registradas el miércoles, la estatal petrolera indicó que “funcionarios de la SMA fiscalizaron el Terminal Marítimo de Quintero sin detectar ningún incumplimiento. No se levantaron observaciones ni requerimientos adicionales de información”.



“Seguiremos contribuyendo con las autoridades en la entrega de información, apertura para revisión de nuestras operaciones y la búsqueda de soluciones”, concluyó.