Encarcelan a 232 detenidos por los saqueos del fin de semana pasado en Francia

Las autoridades francesas informaron este viernes que 232 personas se encuentran encarceladas como responsables de los graves disturbios y saqueos registrados el pasado fin de semana en París y otras ciudades. Esto en el marco de las manifestaciones masivas de estudiantes y el movimiento social “chalecos amarillos”.



“La justicia continúa su acción de firmeza frente a los individuos que saquearon y se ensañaron, con violencia, contra las fuerzas del orden el fin de semana pasado. Hasta la fecha, 232 individuos han sido encarcelados”, indicó el ministro de Justicia francés, Gerald Darmanin, en un mensaje difundido en redes sociales.

1.144 detenidos y puestas a disposición de la justicia

En total, 1.144 personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial tras el fin de semana. Darmanin detalló que hay 263 procedimientos abiertos por los violentos disturbios vividos en el país.



“En las semanas que vienen, la Justicia continuará persiguiendo y juzgando a las personas implicadas en las violencias más graves. No estamos más que al principio del trabajo de firmeza y de manifestación de la verdad”, señaló el ministro francés. Este tuvo palabras de agradecimiento al personal de justicia por el “trabajo formidable” al servicio de los ciudadanos franceses.

Nueva oleada de movilizaciones

Las autoridades de Francia se preparan para una nueva oleada de movilizaciones este fin de semana. Esto pese a que entre las medidas para restablecer el orden público el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que se prohibirán todas las movilizaciones de organizaciones no sindicales. La “recomendación general” es que no haya manifestaciones los próximos días.



Con el objetivo de que no se repitan las imágenes de violencia y los saqueos de establecimientos, se confirmó este viernes el despliegue de 70.000 agentes en las calles de las principales ciudades del país. Advirtiendo de que las fuerzas de seguridad serán “inflexibles” con los vándalos.