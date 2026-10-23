Ministerio de Justicia suspende tramitación de decretos que permiten rebajas de condenas por delitos sexuales a menores

El Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, informó este viernes la suspensión temporal de la tramitación de decretos que permite la rebaja de condena a violadores de menores de edad.

Según consignó 24Horas, junto a los citados decretos, Rabat también instruyó pausar las “medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios”.

La cartera enfatizó que la acción responde “tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad, permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022″.

Rabat indicó que el objetivo principal es “abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”.

El ministro agregó que “mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía suspendida la tramitación de estos decretos”.

La institución además afirmó las medidas consideradas para evitar la reiteración de situaciones similares, destacando proyectos de ley con discusión inmediata en el Congreso Nacional.