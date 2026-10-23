El misterioso caso de María Soledad Baasch, que lleva 15 días desaparecida en Santo Domingo

Continúan los trabajos de búsqueda de las autoridades para encontrar a María Soledad Baasch, mujer de 60 años que se encuentra desaparecida desde hace 15 días en la comuna de Santo Domingo.

El misterioso caso se remonta al 8 de octubre, día en que se perdió el rastro de Baasch. Según consignó Emol, la mujer salió de Las Condes en un auto que había arrendado, con destino a la comuna ubicada en el litoral central.

El vehículo fue encontrado el miércoles 14, a pocos metros de un restaurante ubicado en el condominio Santa María del Mar, en Santo Domingo. A partir de esta jornada, se desplegó un intenso operativo en sectores aledaños.

A su vez, en el auto hallaron diferentes pertenencias de la mujer, como ropa, lentes, tarjetas y su celular.

En paralelo, cámaras de seguridad revelaron que Baasch, en solitario, fue captada el 8 de octubre dirigiéndose hasta las orillas de la playa Santa María.

Después de realizar labores de búsqueda en el exclusivo condominio, los trabajos se detuvieron a inicios de esta semana. Lo anterior, debido al sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

Se mantienen las labores

Las labores se retomaron la mañana de este jueves, de acuerdo a lo informado por el citado medio.

Desde El Líder de San Antonio indicaron que la directora de Gestión del Riesgo del Desastre del municipio de Santo Domingo, Mercedes Martínez, comentó que “se buscó vía marítima por parte de la Armada y en la tarde a pie en la playa norte, Marbella, los roqueríos, dunas, lugares que no se exploraron en la búsqueda anterior”.

Por su parte, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Juan Ugarte Ampuero, mencionó que desde las 15:00 horas de este jueves, la institución se sumó a la búsqueda en el sector de playa Marbella,

Este viernes, la Armada retomará las labores de búsqueda, manteniendo los medios en vía terrestre y marítima.

El Capitán Roberto Ascencio, capitán de Puerto de San Antonio, manifestó: “Debido a que se maneja una hipótesis de que haya ingresado al mar desde la última vez que fue vista, se han mantenido las labores de rebusca en los distintos sectores del borde costero de la comuna de Santo Domingo”.

Asimismo, dijo que existen “esfuerzos tanto terrestres como también marítimo, no siendo posible su ubicación, o el hallazgo de especies que pudieran vislumbrar su paradero”.