¿Es usted Nadal?: Federer revela hilarante anécdota con un fanático en Italia

Para muchos seguidores del tenis, la rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal es considerada como una de las más grandes e importantes en la historia del deporte blanco, y prácticamente los nombres de ambos deportistas, son mencionados cuando se habla tanto de la carrera del suizo o el español.

Por lo anterior, la gente que no es fanática de este deporte, suele confundir a las dos tenistas, lo cual precisamente le ocurrió a Federer, quien reveló una particular anécdota que vivió hace un tiempo con un desconocido.

En una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNN, “Su Majestad” contó que en una oportunidad se encontraba caminando por las calles de Venecia, en Italia, cuando un hombre se le acercó y le dijo “por favor, ¿puedo hacerme una foto con usted?”.

Posteriormente, la persona, que se mostraba un tanto confundida, le preguntó inesperadamente si “¿es usted quién creo que es?”, a lo que el suizo le contestó “no sé quien cree que yo soy”. En ese momento, y ante la sorpresa de Federer, el hombre le consultó “¿es usted Nadal?”.

“Lo siento, no soy él”, le manifestó el retirado tenista, que se retiró del lugar. En la conversación con CNN, el ganador de 20 Grand Slam señaló en medio de risas que “me di vuelta, caminé y me siguió mirando como diciendo: ‘¡Qué lástima que no es Nadal'”.