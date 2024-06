Especialista por aborto y eutanasia: “Hay que pensar qué queremos como sociedad”

Uno de los anuncios más destacados del Presidente Boric durante la Cuenta Pública fue el anuncio de que ingresará al Congreso un proyecto de ley de aborto legal, lo que sigue generando reacciones en el mundo político y también en el ámbito de la salud.



La doctora Francisca Valdivieso, ginecóloga y vicepresidenta de la Federación Nacional de Médicos de Chile, analizó el debate generado por el citado proyecto que vería la luz a fin de año y la legalización de la eutanasia.



En conversación con Radio Agricultura, la profesional aseguró que “estamos como sociedad en un camino que quiere y que está buscando hace mucho rato el tema del aborto y la eutanasia legalizarlo en este país”.



“Estos temas, ya sea de aborto o de eutanasia, son muy necesarios que se pongan en el tapete, que se discutan, que se hablen”, afirmó Valdivieso.



“Yo no estoy a favor de que salga una ley de aborto, tampoco estoy a favor de que salga una ley de eutanasia. Creo sinceramente que hace un daño inmenso a la sociedad, pero sí es importante hablarlo porque hay mucha ignorancia sobre el tema, falta mucha información”, agregó.



“Acá no se trata de que haya gente buena o mala, según el pensamiento. Acá se trata de que hay que invitar a pensar y reflexionar qué es lo que queremos como sociedad, si es que estas leyes solucionan algo de fondo”, insistió la vicepresidenta de la Federación Nacional de Médicos de Chile.



De acuerdo con la última encuesta Cadem, un 70% está de acuerdo con la eutanasia, no así en el caso del aborto.



Según Francisca Valdivieso, “hay una gran diferencia entre ambas figuras. Uno, que la eutanasia, la gente asume que hay una voluntariedad de la persona que quiere que se le practique, que en el aborto no es posible preguntarle a ese embrión o a ese feto qué le parece si lo eliminamos”.



“Entonces, esa ‘autonomía’, que tiene la eutanasia, hace que la gente tienda a pensar, bueno, pero si él quiere que lo maten, ¿cuál es el problema? Pero una cosa es que yo como ser humano decida que no quiero vivir, y otra cosa es que yo implique y le pida a un tercero”, finalizó.