Araceli Vitta confirma orden de arresto contra Daniel Guerrero por no pago de pensión de alimentos

La actriz Araceli Vitta entregó detalles este domingo sobre la denuncia en contra de su expareja, el cantante Daniel Guerrero, quien tendría una millonaria deuda por el no pago de la pensión de alimentos del hijo que tienen en común.

En una conversación con “Primer Plano” (Chilevisión), Vitta indicó que el recordado integrante de La Sociedad debe una cifra cercana a los 30 millones de pesos, y reveló que existe una orden de arresto en contra del artista.

“Le había puesto una orden de arresto a Daniel hace un año más menos, me comuniqué con Savka Pollak, porque no sabía qué hacer, y ella me orientó un poco”, puntualizó al mencionado espacio.

A la vez, comentó que “el tribunal ordena a la PDI que se ejecute la orden y ellos tienen 60 días para entregar un informe con las gestiones. El reporte decía que ellos habían sacado la dirección de Daniel, que tenía en el tribunal, pero no era. Sacaron direcciones del SII, del Registro Civil, pero no eran. No pasó nada”.

“Investigando conseguí la dirección de hoy y mi abogado la subió al tribunal de familia. La jueza dictaminó una nueva orden de arresto, pero amplia. Lo pueden tomar detenido donde lo encuentren”, añadió la intérprete.

En la misma línea, sostuvo que “nunca pagó constantemente. En un principio hicimos un acuerdo y ahí se dictaminó un monto, el cual fue pagado por algunos meses, otros no. Después me citó pidiendo rebaja de la pensión. Cumplió meses y después no”.

“No hablo con él hace muchos años porque rompimos relaciones en el minuto en que yo le dije algunas verdades y no le gustaron, entonces él dijo que la relación iba a ser directamente con Sebastián, que hoy se llama Sebastián Vitta Guerrero, se cambió el apellido”, explicó.

También, la actriz señaló que “mi hijo estudió con CAE. Osea, ya está endeudado, no aportó a la gratuidad, no aportó en salud, incluso, cuando el Seba tuvo una emergencia súper heavy”.

Por su parte, desde el programa abordaron a Guerrero para conocer su versión de los hechos, y el cantante optó por no referirse en profundidad al tema. “No tengo idea de lo que me estás hablando, no lo he visto, no puede ser el tema de la orden de detención”, dijo.

“Es súper incómoda esta situación. Me parece que es absurdo lo que están haciendo. Mira, si ella (Vitta) quiere hablar en televisión, está bien”, agregó.