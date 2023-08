Exchicos reality arremeten contra Fran García-Huidobro por desaire con participante de “Gran Hermano”: “Hipocresía pura”

Un nuevo episodio se sumó a una polémica situación ocurrida hace algunas semanas en “Gran Hermano”, en donde la panelista del reality de Chilevisión, Francisca García Huidobro, decidió abandonar el set del programa al no querer compartir pantalla con el exparticipante, Fernando “Bambino” Altamirano.

La también actriz argumentó que tomaba esta decisión ante las actitudes que mantuvo el eliminado jugador con la mascota de la casa, Bigote. En ese sentido, y a través de “Buenas Noches a Todos” en TVN, dos recordados exchicos reality salieron en defensa de “Bambino”.

Concretamente, Mariela Montero y Gonzalo Egas participaron de la última edición del espacio televisivo, donde también estuvieron Gianella Marengo, Edmundo Varas y el propio Altamirano, y en un momento de la conversación, abordaron el desaire de García Huidobro.

“Si ella no se sentía cómoda, tenía todo el derecho a hacer lo que quiera, pero siento que podría haberse quedado. Si no me quería disculpar, que no lo hiciera, si no me quería mirar, que no lo hiciera”, partió diciendo “Bambino”, y añadió que “quizá Fran lo hizo para darle en el gusto a toda esa gente que me estaba tirando mala”.

Acto seguido, Montero manifestó que “populismo se llama eso”, a lo que Altamirano contestó “tampoco la critico, no sé si habrá estado bien o mal”.

En la misma línea, Egas señaló que “yo siento que es hipocresía pura todo eso. Pero no solo lo de la Fran, sino también las críticas (…). Son bromas que hizo y chao, a alguien le gustó a otro no. El humor es así, de eso se trata”

“Son tan inconsistentes, que la misma gente que critica dice ‘por qué no te matas tú’. Con todo el respeto a los animalistas, desde mi punto de vista, la vida de un ser humano, debiera ser más valiosa que la vida de un perro”, concluyó el ganador de “La Granja”.