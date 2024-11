Exesposa confirma demanda contra Mauricio Israel por pensión de alimentos: “Estamos viviendo en dos piezas”

La exesposa de Mauricio Israel, Marisol Gálvez, anunció recientemente que presentó una demanda por pensión de alimentos contra el rostro de televisión.

En una entrevista con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, la mujer confirmó que la acción legal fue interpuesta el pasado 21 de noviembre. A la vez, en su conversación con el programa, entregó detalles sobre la situación que vive junto a su hija de 17 años.

“Yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo, 17 años, donde se han cometido muchas injusticias. Hay muchas mujeres que están pasando por lo que estoy pasando yo. El daño, más allá de lo económico, el daño psicológico, ha sido de un nivel horroroso”, señaló Gálvez, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Asimismo, respecto a su hija, indicó que “no se merece por lo que ha pasado, ella es una niña alegre, a pesar de todo lo que le ha pasado en la vida. Hoy estoy peleando por eso y por una pensión digna para ella. Ninguna adolescente vive con la plata que ella recibe”.

Posteriormente, Marisol reveló que Israel le entrega 300 mil pesos al mes, lo cual corresponde a un acuerdo de palabra.

“Ella no tiene Isapre, todo se lo han regalado, útiles, uniformes, me he sacado la cresta durante 17 años y creo que llegó el momento de hablar. Cuando esta persona se arrancó del país, la única persona que daba la cara era yo. Pero hoy no soy yo, estoy hablando por ella”, manifestó.

Además, subrayó que “ella ha buscado a su papá durante tres años y ha recibido las cosas más horribles, el rechazo. Y se me parte el alma, no me quiero quebrar, pero quiero que ella tenga la vida que se merece”.

Por otra parte, mencionó que la menor ha enfrentado complejos problemas de salud, detallando que toma ocho medicamentos, que tienen un costo de 300 mil pesos mensuales.

“Está con un daño en el corazón, tiene un problema cardíaco, está con una depresión súper grave y nos hemos tenido que bancar todo esto sola”, confesó.

En tanto, precisó que “ya está saliendo en Dicom mi deuda en la clínica, me perjudica para encontrar trabajo. Estamos viviendo en dos piezas. Yo puedo, yo tengo cuero de chancho, pero ella no se lo merece”.

“No se merece vivir en una pieza donde no tiene una ventana. No se merece estar viviendo esta crisis del corazón, entonces llegó el minuto en que yo dije: ‘Mirasol, ponte los pantalones y ahora sí’”, sostuvo.