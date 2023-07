¿Existe favoritismo?: Fran García-Huidobro se pronuncia ante los particulares dichos de Lucas en “Gran Hermano”

Francisca García-Huidobro, panelista del reality de Chilevisión “Gran Hermano”, se refirió a una fuerte teoría que circula por redes sociales, en relación a un supuesto favoritismo de la producción del programa con algunos participantes, situación que la opinóloga descartó.

Los rumores, llegaron después de que este martes, durante la transmisión de Pluto TV, se mostrara a Lucas Crespo en una conversación con Francisca mientras hacían ejercicio, donde las palabras del influencer generaron dudas entre los usuarios de redes sociales.

“El (movimiento) que me ves haciendo, por el que me huevean afuera, que me c… el piso, (lo que tienes que hacer es) meter la cadera y luego subir”, manifestó.

"EL EJERCICIO QUE ME WEBEAN AFUERA"



Así o más evidente que le pasan información????#GranhermanoCHVpic.twitter.com/wQqjTfSZxF — Agú 🌷 (@Gayane_Mello) July 26, 2023

En ese sentido, los seguidores del reality consideraron que Crespo estaba reconociendo que recibía información del exterior, eventualmente desde la producción.

No obstante, a través de su cuenta de Instagram, García-Huidobro salió en defensa del programa, y aclaró que “la razón por la que Lucas hace el comentario es porque, aunque ustedes no lo crean, hay un montón de fans en Argentina que van afuera de la casa a gritar lo que opinan, da lo mismo qué, pero les gritan desde afuera”.

Asimismo, explicó que “contacto con la producción no hay. Esto lo he explicado varias veces… Gran Hermano es una franquicia holandesa, no argentina, y es muy estricta en sus protocolos. Nadie entra (a la casa), ni siquiera a cambiar las pilas de los micrófonos”.