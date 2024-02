Expreparador físico de Colo Colo y la U cuestiona el trabajo de La Roja Sub 23: “Lo encontré amateur”

Continúan las reacciones después de que La Roja sub 23 fuera goleada por 5 a 0 ante Argentina en el Preolímpico de Venezuela, y de que el técnico, Nicolás Córdova, apelara al tema físico luego de esta derrota, que significó la eliminación de Chile en el torneo.

“Nos pesó el desgaste del partido con Uruguay, lamentablemente no estamos acostumbrados a jugar a esa intensidad y recuperar cada tres días. Es un tema país y es algo que debemos trabajar a través de todos, no yo, todos los que participan de nuestro fútbol juvenil. Hay que subir el estándar físico de nuestro país, así no podemos competir. No nos da más, hoy nos pesó, Argentina nos pasó por encima”, sostuvo el entrenador tras la caída.

Y ahora, expertos en preparación física se refirieron al tema en una conversación con El Mercurio. Por ejemplo, Luis Rodoni, ex PF de Universidad de Chile y Colo Colo, y actualmente en Ñublense, comentó que “me colé a ver entrenamientos de la Sub 23 y no me gustaron, pero no puedo saber el objetivo que estaban buscando. No me gustaron porque lo encontré como amateur, como paseo”.

En tanto, Juan Ramírez, ex PF de Colo Colo, y muy vinculado a Arturo Vidal, expresó: “Después de Alexis Sánchez, Charles Aránguiz o Arturo Vidal – y Gary Medel, que lo entendió de más grande-, no ha habido ningún futbolista destacado en lo físico. Chile hoy es un ‘equipo chico’ y no alcanza con el talento para competir en Sudamérica, menos a nivel mundial”.

Por su lado, Marcelo Oyarzún, con pasos por la selección chilena, dijo que “el torneo chileno está muy pausado, poco dinámico, poco intenso y eso se nota a nivel internacional”.

“Parece haber una moda de bajar las cargas, no hacer entrenamientos tan intensos o exigentes, y es la moda de las redes sociales, que se imponen porque copiamos entrenamientos europeos. ¡Pero esos clubes juegan 80 partidos al año!”, añadió.