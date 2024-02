Feria de Postgrado y Continuidad de Estudios se realizará el 6 y 7 de marzo en Centro de Extensión UC

La presidenta de Evópoli, en conversación con Radio Cooperativa, planteó que “el intercambio de información entre policías, que es a donde apunta para poder controlar mejor, por ejemplo, a migrantes que están cometiendo delitos y cuya identidad a veces no se sabe y hay que pedirla, eso no ha fluido. Venezuela no ha ayudado, y con el acuerdo tenemos dudas de que vaya a fluir mejor”.