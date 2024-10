Fin al CAE: Boric espera que semejanzas con proyecto de Piñera ayuden a aprobarlo

El Presidente Gabriel Boric dijo la mañana de este miércoles que las similitudes entre el proyecto del Gobierno para poner fin al CAE y la iniciativa presentada por la administración de Sebastián Piñera con el mismo fin, deberían ayudar a su aprobación en el Congreso.



“Yo esperaría que sea un motivo de virtud y de encuentro, que entre personas que piensan distinto o entre sectores que piensan distinto logremos encontrar puntos de vista que nos acerquen. Por lo tanto, me cuesta entender que eso se plantee como una crítica”, sostuvo.



“Si hay puntos de encuentro, bienvenido sea, significa que vamos a tener mayores facilidades en el Parlamento para aprobarlo, uno esperaría que así sea”, añadió.



Agregó que “la preocupación respecto de este proyecto en específico, son más de 1.200.000 familias que están endeudadas por estudiar. A todos quienes dicen que no es prioridad, piensen en las familias también”.



También recalcó que “este es un proyecto responsable, que como lo ha dicho el ministro Marcel (Hacienda), no importa nuevos recursos del Fisco. Ha sido trabajado largamente con diferentes sectores”.



“Es legítimo que hayan críticas, pero yo lo que pido es que cuando hayan puntos de encuentro, esto sea motivo de alegría y no de enojo o tratar de hacer una cuña a partir de eso”, concluyó.