Fiscal nacional por secuestro de empresario: “Esto no va a concluir hasta que se dé con el paradero” de los autores de este delito

El fiscal nacional, Ángel Valencia, en compañía del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se refirieron este viernes al hallazgo con vida del empresario Rudy Basualdo (50).



El hombre fue secuestrado el miércoles al interior de la empresa Haiser de Rancagua, en la Región de O’Higgins, y pasadas las tres de la madrugada de este viernes fue liberado.



El fiscal Arias pidió “la cooperación para que confíe en las instituciones y entregue información, si actuamos en conjunto, nos va a ir mejor que a los delincuentes, sin ninguna duda. Y, además, relevar que, si bien nosotros estamos en este momento hablando con ustedes, esto es consecuencia del trabajo de un equipo”.



“Todo lo que diga relación con el proceso, si existió eventuales pagos y montos, evidentemente dañarían la investigación en curso, así que no me referiré más allá de la formalización, que da cuenta que existe un secuestro de naturaleza extorsiva”, detalló.



En ese sentido, explicó que se trata de “un nuevo fenómeno, esto es criminalidad organizada, no podemos exponer a la familia, no podemos exponer cómo se realiza la negociación”.



En tanto, el fiscal nacional manifestó que seguirán “primero, trabajando en la investigación de estos hechos; el trabajo de la fiscalía y policías no ha terminado. Esto no va a concluir hasta que se dé con el paradero y se pueda presentar ante la justicia y se pueda obtener condena en contra los autores de este delito, y no vamos a detenernos en aquello”.



Asimismo, informó que hasta el momento “hay tres personas que ya se encuentran en prisión preventiva; el resto, los vamos a seguir buscando, con el objeto de presentarlos antes la justicia y solicitar a tribunales que sufran las penas más severas”.



“Vamos a seguir trabajando coordinadamente; si ellos están organizados, nosotros vamos a estar más organizados, y vamos a ir por ellos con todo lo que tenemos. Con el Gobierno, Carabineros, también con la PDI, y con todos los demás servicios del Estado a cargo de la persecución penal”, acotó.