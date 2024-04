Fiscalía de La Araucanía solicita el desafuero del diputado Mauricio Ojeda por Caso Manicure

El Ministerio Público de La Araucanía solicitó el desafuero del diputado Mauricio Ojeda (Indep-Rep) para que responda como imputado en la investigación del denominado Caso Manicure que implica el traspaso de más de 730 millones de pesos desde el Gobierno Regional a la Fundación Folab.



Durante la formalización del cuarto imputado por el Caso Convenios en La Araucanía, el fiscal Roberto Garrido reveló detalles de los millonarios recursos traspasados a la Fundación Folab.



En su intervención, mencionó que estaría involucrado el diputado Mauricio Ojeda, quien reconoció previamente su amistad con la representante legal de la entidad y un “préstamo” de dinero que le realizó.



El Ministerio Público investiga el traspaso de más de $730 millones a las fundaciones Folab y Educc, por parte del Gobierno Regional (Gore) de La Araucanía.



Entre los principales imputados se encuentran los directivos de ambas agrupaciones: los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, además de la exfuncionaria del Gore, Susan Alarcón. Todos actualmente en prisión preventiva.



De acuerdo con los antecedentes reunidos en la causa por la fiscalía, el parlamentario depositó a Rinett Ortiz, directora y representante legal de Folab, unos $45 millones en cinco transferencias.



Sobre esto el parlamentario aseguró que intentó ayudar a la dueña de la fundación por los problemas económicos que estaba viviendo.



“Aparezco mencionado porque presté dinero a quien me solicitó porque estaba tremendamente complicada, pasando por una situación compleja (Rinett Ortiz). Por primera vez en mi vida tuve que pedir un crédito para prestarle ese dinero. Luego se me fue devuelto”, subrayó.



“EN MI VIDA HE TOCADO UN PESO AJENO”



En octubre de 2023, el diputado Mauricio Ojeda prestó declaraciones de forma voluntaria ante Fiscalía y entregó su celular para colaborar en la investigación, ya que su nombre apareció en el posible traspaso de recursos del Gobierno Regional de La Araucanía a la fundación Folab y Educc por $730 millones.



“He entregado absolutamente toda la información que manejo al respecto. Y digo esto de frente al país, porque cuando no tienes absolutamente nada que ocultar, tú tienes que estar a disposición, porque no existen seres intocables, como hemos podido ver que en nuestro país y en la política”, sostuvo.



Sobre la investigación por el Caso Folab, expresó que “les puedo garantizar que jamás en mi vida he tocado un peso ajeno, y mucho menos, recursos que sean del Estado, vale decir, de la gente más pobre de nuestro país”.



“Hago una invitación amplia y abierta a que todas aquellas personas que están involucradas en casos ligados a corrupción tengan la misma conducta de frente y dando la cara a los chilenos. Entreguen sus teléfonos celulares, entreguen toda la información que manejan, entreguen sus computadores. Si es que no han robado ni tocado un peso de todos los chilenos, deben demostrarlo con honestidad y con transparencia”, complemento el legislador en esa ocasión.