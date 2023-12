FNE revisará contratos entre plataformas digitales de reservas y alojamientos

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicó el informe preliminar de su estudio sobre el mercado del hospedaje en plataformas digitales, y recomendó medidas para aumentar la competencia en este sector, simplificando y modernizando su regulación.



Además, el informe recomendó al fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, evaluar el inicio de una investigación por eventuales infracciones en los contratos celebrados entre plataformas digitales de reservas de hospedajes y alojamientos turísticos.



“Es imprescindible facilitar la entrada y formalización de alojamientos y plataformas digitales para promover que se amplíe la oferta y haya precios más competitivos, en beneficio de las personas y, al mismo tiempo, actualizar las regulaciones que rigen respecto de los alojamientos tradicionales para eliminar exigencias que no tienen sentido en el contexto actual del sector”, señaló el fiscal.



Este informe preliminar es el resultado de un trabajo que comenzó en marzo de 2022 y que consistió en una revisión completa de la industria, abordando todos sus eslabones, pero con particular foco en el impacto que han tenido las plataformas digitales.



El análisis reveló falencias importantes en la regulación del sector, ya que no integra adecuadamente a las plataformas digitales y a los alojamientos no tradicionales, los que han sido crecientemente más relevantes en la industria.



Esto afectaría la competencia entre los distintos alojamientos y no permitiría resolver problemas tales como las dificultades para fiscalizar el cumplimiento de la normativa tributaria o la falta de protección de los derechos de los consumidores.



El grueso de las recomendaciones de la FNE apunta a hacer más competitiva la regulación del mercado del hospedaje, adaptándola a las nuevas condiciones de la industria, equilibrando las exigencias entre los diversos actores, e implementando una regulación más liviana en general, que promueva la entrada de nuevos competidores y facilite el desempeño de aquellos que ya participan en la industria.



EL DIAGNÓSTICO



De acuerdo con los antecedentes recabados por la FNE, el 2022 operaron en Chile cerca de 11.540 alojamientos tradicionales, incluyendo hoteles, hostales y cabañas, entre otros, que obtuvieron ingresos por US$ 2.815 millones.



Por otro lado, en el segmento no tradicional, donde se sitúan los arriendos de corta estadía, más de 40.000 alojamientos tuvieron ventas que superaron los US$ 337 millones.



En cuanto a las plataformas digitales, la FNE constató que, en el mismo periodo, habrían operado en Chile más de 44, las que intermediaron reservas por más de US$ 1.456 millones, monto que implicó ingresos de más de US$ 216 millones para estos agentes económicos.



En su estudio, la fiscalía detectó que previo a la pandemia de Covid-19 la intensidad competitiva de la industria mostraba un aumento sostenido y que los precios de los alojamientos habían disminuido constantemente entre 2015 y 2019.



Sin embargo, desde inicios de 2020, esta tendencia se revirtió, alcanzándose en 2022 precios 17% más altos que previo a la pandemia en los alojamientos tradicionales y 21% en los no tradicionales, lo que se tradujo en una pérdida de bienestar para los consumidores por más de US$ 350 millones en 2022, debido al pago de mayores precios.



En el mismo periodo se observó, además, una caída de aproximadamente 47% en el stock de alojamientos tradicionales correspondientes a pequeñas o microempresas y cercana a 50% en el stock de alojamientos no tradicionales, lo que explicaría en parte el alza en precios, de acuerdo con los análisis realizados por la Fiscalía.



En cuanto a las plataformas digitales, el estudio constató que pueden subir precios o cobrar precios distintos a alojamientos similares, sin perder participación de mercado, lo que sugiere un nivel de competencia bajo entre algunos de estos operadores.



RECOMENDACIONES DE LA FNE



Las recomendaciones de la FNE para el sector son las siguientes:



– Reconocer a plataformas digitales y alojamientos no tradicionales dentro del marco jurídico.



– Reconocer a plataformas digitales y alojamientos no tradicionales como prestadores de servicios turísticos.



– Incorporar obligaciones de registro, representación legal y otras obligaciones para plataformas relevantes en el mercado chileno.



– Equiparar la regulación que enfrentan todos los hospedajes.



– Generar un marco regulatorio equitativo entre alojamientos tradicionales y no tradicionales, con una definición clara de los bienes jurídicos protegidos.



– Generar guía de mejores prácticas para regular el segmento no tradicional en reglamentos de copropiedad inmobiliaria.



– Modificar el régimen tributario aplicable al mercado del hospedaje.



– Facilitar la entrada al mercado.



– Facilitar la inscripción de los hospedajes en el Registro del Sernatur.



– Simplificar los permisos para formalizar hospedajes.



– Generar una nueva guía de la Ruta de la Formalización.



– Perfeccionar la política de generación y difusión de información en el mercado.