Formalizan a sujeto que amenazaba a Gonzalo Valenzuela por su relación con Kika Silva

Tras varios meses de búsqueda, la Brigada del Cibercrimen de la PDI logró detener la semana pasada a un sujeto acusado de acosar al actor nacional, Gonzalo Valenzuela.

El calvario del intérprete comenzó en el 2023, cuando comenzó la relación amorosa con su actual esposa, Kika Silva.

En ese entonces, Valenzuela empezó a recibir en su cuenta de Instagram mensajes como: “Por cada noche que pases con ella te quitaré una vida” o “te vay a morir, ¡#”“”%$”.

Luego, en una ocasión, las amenazas involucraron a los hijos del actor, después de que el sujeto escribiera “el Titanic se te va a hundir. Suicídate y sálvalos de la muerte infernal “ y adjuntara una fotografía de sus retoños.

En una conversación con LUN, el actual jurado de “Mi nombre es” manifestó que “ese fue el punto, cuando amenazó de muerte a mis hijos, acudí a la PDI y Carabineros”.

Respecto a si sintió miedo por esta situación, expresó que “no hasta después de un programa donde salió la casa (de la playa). Se sabía dónde estaban y mis hijos andaban en el verano caminando por ahí y me dio miedo que esto no fuera solo una cosa de redes sociales, sino que llegara más allá”.

“Pusieron una ronda cerca de mi casa y ahí pudimos sentirnos más tranquilos”, añadió.

En cuanto a la captura del sujeto, la PDI recibió en agosto de 2023 información clave acerca del usuario que le había enviado los mensajes, y con esos antecedentes, consiguieron ubicar la dirección del hombre.

El individuo, de iniciales F.A.A., tiene 34 años y es obrero de la construcción. En aquella época, después de ser notificado y no presentarse a las audiencias, el imputado fue declarado en rebeldía y se emitió una orden de detención, y finalmente, fue capturado el pasado 19 de junio.

Luego de pasar una noche en prisión, el pasado viernes fue formalizado por amenazas de muerte, y si bien quedó en libertad, tiene algunas medidas cautelares, correspondientes a la prohibición de salir del país, de acercarse al domicilio de la víctima y a la propia víctima o a su familia.

“Es una tranquilidad porque aunque se escondan en cuentas falsas, no den su nombre y sientan cierta impunidad, siempre se puede dar con ellos. Es bueno que la gente se entere de que no es un juego, no es llegar y tirar cosas tan violentas contra otros, escondiéndose atrás de nombres falsos, los van a encontrar igual”, comentó Valenzuela al citado medio.