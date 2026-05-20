Primer ajuste ministerial de Kast a 69 días de haber asumido: Dejaron el Gobierno Mara Sedini y Trinidad Steinert

A 69 días de haber asumido, el Presidente José Antonio Kast realizó este martes su primer ajuste ministerial.

Fue un cambio de gabinete sorpresivo, que se fue conociendo con el paso de las horas.

Dejaron el gabinete la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, y la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert. Ambas secretarias de Estado enfrentaron duras críticas en las últimas semanas.

El actual ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá también como titular de la Secretaría General de Gobierno. El hasta ahora ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumirá la cartera de Seguridad. Mientras Luis De Grange, titular de Transportes, quedó además con el Ministerio de OOPP.



La ceremonia, programada para las 20 horas, comenzó a las 20:41 en el Salón Montt Varas.

“No esperaba hacer este cambio de gabinete”

El Presidente Kast manifestó que “no esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de Gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país, y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste”.



El mandatario agradeció a quienes dejan el Gobierno y sostuvo que “seguimos estando en un estado de emergencia, una situación compleja, que requiere mucho trabajo y también firmeza. No estamos para la pelea chica, esa que desgasta a muchos líderes políticos, que están preocupados de aquellas cosas que no le cambian la vida a los chilenos”.



“Hemos tenido que tomar medidas impopulares y eso golpea a cualquier Gobierno, pero las tomamos con convicción, sabiendo que la única manera de recuperar y reconstruir nuestra patria es hablando con la verdad. Diciendo las cosas de frente, incluso aunque sean malas noticias, porque es indispensable ordenar la casa y es en lo que hemos estado este tiempo”, añadió.