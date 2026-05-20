Senadora Cicardini por ajuste ministerial: “Es el primer fracaso profundo de un gobierno en tan poco tiempo”

La senadora Daniella Cicardini (PS) se refirió en duros términos al primer ajuste ministerial del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Esto luego de semanas marcadas por críticas al desempeño de figuras clave del gabinete, especialmente en las áreas de Seguridad y vocería (Segegob).

La salida de la ministra Trinidad Steinert había sido anticipada por cuestionamientos a su instalación política. Mientras que la vocería encabezada por Mara Sedini también venía enfrentando reparos por falta de conducción comunicacional.

“Yo creo que este cambio de ministros era un poco inminente. Era obvio que una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente. También una ministra vocera de Gobierno que no podía comunicar, no solo porque no tenía las condiciones, sino que tampoco había contenido para informar a la ciudadanía”, indicó Cicardini.

“Se requiere de un gobierno más prolijo”

La senadora por Atacama agregó que “más bien, yo creo que no solo necesitamos nuevos rostros que estén a la altura, sino que se requiere de un gobierno más prolijo, pero también de un gobierno que cambie de rumbo. Porque acá ha quedado claro que ha existido un gobierno en estos 68 días de improvisación, lleno de contradicciones, de mucho ruido y sin mucho fondo”.

La parlamentaria sostuvo que el ajuste ministerial no resuelve por sí solo los problemas de conducción del Ejecutivo. Y emplazó al gobierno a presentar resultados concretos en materias sensibles para la ciudadanía, especialmente en seguridad, costo de la vida y políticas sociales.

“Yo creo que estas son malas noticias para la gente, porque un gobierno que se dice ser un gobierno de emergencia ha perdido 68 días tremendamente valiosos que, lamentablemente, no ha tenido ningún avance para resolver los problemas reales a la ciudadanía, y que solo ha generado tropiezos tras tropiezos que, sin duda, es una muy mala señal del gobierno. Es el primer fracaso profundo de un gobierno en tan poco tiempo”, remarcó.