Tribunal deja en prisión preventiva a Jorge Huenchullán

El werken, Jorge Huenchullán Cayul, quedó este martes en prisión preventiva. El Juzgado de Garantía de Collipulli dio cumplimiento a una orden de prisión preventiva anterior que pesaba en contra del comunero.



Huenchullán fue detenido la madrugada de este martes junto a su pareja en un amplio operativo policial en Temucuicui.

Según consignó Emol, el 29 de julio de 2021, Huenchullán recibió una orden de prisión preventiva por parte del mismo tribunal por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.



La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la prisión preventiva para el comunero, a pesar del recurso de amparo presentado por su defensa. Luego este se declaró en “clandestinidad política”, manteniéndose cuatro años como prófugo, consignó el medio citado.

El comunero será ingresado a la cárcel de Angol. Se otorgó un plazo de 45 días para la investigación.

