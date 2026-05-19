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Carabineros inutilizó dos mil armas decomisadas o entregadas voluntariamente

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que “el gran tema es darle seguridad a las personas, por ello estas armas inutilizadas ya no caen en manos del crimen organizado”.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabineros inutilizó dos mil armas decomisadas o entregadas voluntariamente

Cerca de dos mil armas de fuego, accesorios y elementos controlados fueron puestos fuera de funcionamiento durante la primera Jornada de Inutilización de 2026. Fue desarrollada por la Prefectura Control de Armas y Explosivos OS11 de Carabineros.

La acción se efectuó en la Subprefectura Depósito Central de Armas. Su finalidad fue sacar de forma definitiva de circulación armamento decomisado en procedimientos policiales. Y también material entregado voluntariamente por particulares.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, señaló que “el gran tema es darle seguridad a las personas, por ello estas armas inutilizadas ya no caen en manos del crimen organizado”.

“Esta acción significa un incremento respecto al mismo periodo del año anterior. Seguiremos en la misma línea para continuar con el proceso de destrucción de estas armas”, añadió Marcelo Araya.

Durante la jornada fueron inutilizadas armas largas, entre ellas escopetas y fusiles, Además de armas cortas o de puño, como pistolas y revólveres.

A ello se suman accesorios, armas a fogueo, maquinaria de descarga, partes y piezas, totalizando cerca de dos mil elementos controlados.

El procedimiento consiste en eliminar, mediante métodos mecánicos como cortes y deformaciones estructurales, la capacidad operativa de armas de fuego y otros elementos controlados, impidiendo el funcionamiento de los mecanismos que permiten efectuar disparos o la emisión de proyectiles balísticos.

En el caso de elementos que no constituyen armas de fuego, como máquinas recargadoras o mecanismos de puntería, se les inutilizan sus capacidades utilitarias empleando los mismos métodos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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