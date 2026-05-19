“Espero que Diosito me acompañe”: Conoce quién era la excursionsita que falleció el día de su cumpleaños en volcán Llaima

La excursionista Ingrid Vera Figueroa falleció tras caer por el faldeo del volcán Llaima horas después de celebrar su cumpleaños número 42. La mujer había compartido un emotivo mensaje en redes sociales antes de iniciar el ascenso.

“Espero que Diosito me acompañe en este día maravilloso en que estoy cumpliendo 42 años, estoy súper feliz”. Ese fue el último registro audiovisual publicado por la montañista antes del accidente.

Según consignó El Austral de Temuco, Vera era madre de dos hijos y había decidido celebrar su cumpleaños cumpliendo uno de sus mayores deseos: ascender al volcán Llaima, ubicado al interior del Parque Conguillío.

En el video, grabado durante la madrugada, también expresó: “Hola ¿cómo están? Son las tres de la mañana. Estamos caminando, terminando de hacer nuestras mochilas para ascender al volcán Llaima. Espero que Diosito me acompañe en este día maravilloso en que estoy cumpliendo 42 años, estoy súper feliz, y tengo un poquitito de incertidumbre de qué va a suceder, pero es lo normal. Un abracito para todos, que sea un hermoso día”.

El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando la excursionista y el grupo que la acompañaba realizaban el ascenso a unos 2.000 metros de altura.

Por razones que continúan bajo investigación, la mujer habría perdido el equilibrio y cayó cerca de 500 metros por la ladera del macizo.

Operativo de rescate en alta montaña

Tras la emergencia, sus acompañantes alertaron a las autoridades. Se activó un operativo de rescate con personal especializado.

Sin embargo, las fuertes ráfagas de viento impidieron que el helicóptero del GOPE pudiera aproximarse al lugar. Esto dificultó las labores iniciales.

Ante ese escenario, la ONG de Búsqueda y Rescate Villarrica participó en las tareas y logró ubicar a la víctma. En ese momento se confirmó su fallecimiento.

El frío extremo y la escasa visibilidad imposibilitaron efectuar maniobras nocturnas. Por ello, las labores de extracción se retomaron al amanacer.

El director regional de Senapred, lan Gorayeb, indicó que cerca de las 10:00 horas “Bomberos y Carabineros con el GOPE accedieron al lugar para realizar la bajada del cuerpo de la persona fallecida en actividades de escalamiento en el volcán Llaima y entregarlo al Servicio Médico Legal en dependencias del Centro de Esquí”.

Ingrid Vera era una destacada aficionada al turismo aventura y miembro del Club de Montaña Villarrica. Practicaba trekking y ciclismo, además de haber conquistado otras rutas de alta montaña de la región, como el volcán Lonquimay y el Colmillo del Diablo, dejando registro de sus experienncias en redes sociales.