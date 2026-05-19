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Sismo de magnitud 6,1 sacude el centro y sur de Perú: Videos muestran daños que dejó el temblor

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica. Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmaron que el temblor no generó alerta de tsunami en las costas del país.

Leonardo Medina
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Sismo de magnitud 6,1 sacude el centro y sur de Perú: Videos muestran daños que dejó el temblor

Este martes se registró un sismo de magnitud 6,1 en el centro y sur de Perú, incluyendo Lima, con epicentro en la región de Ica.

El epicentro del temblor fue a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, y tuvo una profundidad de 81 kilómetros. A la vez, ocurrió a las 12:57 horas locales (13:57 en Chile).

Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú confirmaron que el movimiento telúrico no generó alerta de tsunami en las costas del país.

El medio RPP indicó que el fuerte sismo provocó pánico en gran parte de la población en Ica. Por su parte, de momento no se reportan personas lesionadas.

Consignar que Perú, al igual que Chile, está localizado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. En esta zona se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial.

En tanto, diferentes usuarios publicaron videos en redes sociales, que dan cuenta de los daños materiales que generó el temblor.

Mira algunos de los videos:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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