Fran García-Huidobro y su preocupación por Coni ante el fin de “Gran Hermano”: “Hay un peligro…”

Una particular advertencia realizó la noche de este jueves la panelista de “Gran Hermano”, Francisca García-Huidobro, que en el reciente capítulo del programa, expresó su preocupación con los representantes de los participantes del concurso, haciendo hincapié en Constanza Capelli.

Debido al inminente término del reality de Chilevisión, que este domingo transmitirá su gran final, García-Huidobro se refirió a los eventos y la popularidad que tendrán los integrantes del encierro luego de dejar el espacio televisivo.

En este sentido, según consignó Página 7, la ex “Primer Plano” comentó que “hay un peligro ahí que a mí me gustaría decirlo, no quiero ser pájaro de mal agüero, porque cuando estos chicos salgan o los que han salido, han recurrido a representantes o agentes que no sé de dónde salieron”.

Asimismo, abordó directamente la situación de Coni, pues su representante, Suro Solar, reveló que la joven bailarina ya tendría aproximadamente 15 eventos en carpeta.

“Se llenó de manager esta industria que estuvo parada como cuatro años…”, señaló, y añadió en torno a Constanza que “es importante que ella se haga respetar y decida qué es lo que realmente quiere hacer y no se involucre automáticamente”.

Por último, sostuvo que “de Coni me preocupa el tema de los agentes, managers, representantes, que dicho sea de paso, se quedan con el 50% de lo que tú ganas…”.

“Me interesa mucho que Coni, que es una chica muy talentosa, derroche ese talento de buena manera”, concluyó.