Francisco Kaminski defendió a Camila Andrade tras acusaciones de Carla Jara: “Siempre le tuvo celos…”

Luego del revuelo que causó la reciente publicación de Carla Jara en sus redes sociales, donde acusó directamente a Camila Andrade por haber tenido una supuesta relación con su ahora expareja, Francisco Kaminski, el animador alzó la voz, y negó haber sido infiel.

En una conversación con LUN, el comunicador salió en defensa de Andrade, y aseguró que Jara “siempre le tuvo celos” a esta última.

“No sé por qué Carla hace esto, ella debiera cargarla conmigo, el tema es conmigo. Aquí el único responsable del quiebre de mi matrimonio soy yo, no hay una tercera persona, todos los dardos deberían apuntarme porque yo era su marido y esto no es una pelea entre dos mujeres”, señaló Kaminski al citado medio.

Asimismo, sostuvo que “los mensajes (de WhatsApp) que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad”, y añadió que “se me fue yendo el amor lentamente y yo decidí terminar mi relación, y antes de terminarla no me involucré con una tercera persona, ni con Camila ni con nadie”.

“Se está acusando a una persona inocente, de la cual mi exseñora siempre le tuvo celos de cierta manera. Con Camila efectivamente tenemos buena onda, como compañeros de trabajo, y si decidí terminar mi matrimonio fue por eso, porque no me podía estar pasando algo con otra mujer estando en un compromiso”, manifestó.

En este sentido, remarcó que decidió terminar la relación “antes que ocurriera un engaño o mirar para el lado”.

“Carla interpretó a su manera y se enojó, pensó que había una relación”, indicó en torno a los mensajes que descubrió Jara.

Respecto a si en algún momento tuvo algo con Andrade, Kaminski mencionó que “eso da lo mismo”, y expresó que “nos hemos encontrado para conversar de este asunto porque somos los más perjudicados y la gente nos apunta, pero no hay un afán de conquista en este escenario que ha sido tormentoso e injusto. Pero no hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes de que me separara”.

“No hay ningún tipo de relación ni tampoco la hubo. Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto”, subrayó, y concluyó diciendo que “si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo”.