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Fuertes vientos provocan caída de árboles y cortes de luz en La Araucanía

Ian Gorayeb, director regional de Senapred, dijo que “se reportan caída de árboles en diferentes comunas de la región, principalmente en la Ruta CH-199 de Villarrica a Pucón”.

Patricia Schüller Gamboa
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Fuertes vientos provocan caída de árboles y cortes de luz en La Araucanía

Algunas comunas de la Región de La Araucanía han sufrido en las últimas horas los efectos del mal tiempo.

Fuertes vientos se registraron la madrugada de este miércoles, provocando la caída de árboles que cortaron rutas, además de la suspensión del suministro eléctrico en miles de viviendas, principalmente en Pucón y Villarrica, consignó Emol.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en La Araucanía emitió un balance. “Se reportan caída de árboles en diferentes comunas de la región, principalmente en la Ruta CH-199 de Villarrica a Pucón”, indicó Ian Gorayeb, director regional de Senapred.

Añadió que “también se han reportado caídas en el sector de la Segunda Faja, en Curacautín y en Vilcún”.

Cortes de luz en varias localidades

La población también se ha visto afectada por los cortes de luz. Hasta las 8:00 am, el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible arrojó 32.657 clientes sin luz en sus viviendas.

Las comunas más afectadas son Villarrica con 10.154 y Pucón 8.193. Le siguen Gorbea (2.887), Curacautín (2.293), Vilcún (2.178), Pitrufquén (1.891) y Cunco (1.088), consignó Emol.

Los pasos hacia Argentina, Pino Hachada e Icalma, se encuentran cerrados debido al evento meteorológico.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió ayer una alerta por fuertes vientos, cuyas rachas podrían alcanzar los 100 km/h.  

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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