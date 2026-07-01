Joven de 17 años muere luego de ser baleado en Lo Prado: indagan discusión entre atacante y la pareja de la víctima

Un adolescente de 17 años murió la tarde de este martes tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana. El ataque se registró a pocos metros del edificio municipal.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Luisa y San Germán. Según los primeros antecedentes, el joven fue abordado por un hombre que le disparó en reiteradas ocasiones. Vecinos del sector aseguraron haber escuchado al menos cuatro disparos, de acuerdo a T13.

A pesar de las heridas, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el SAR Dr. Raúl Yazigi para recibir atención médica. Sin embargo, falleció en el recinto debido a la gravedad de sus lesiones.

Las circunstancias que dieron origen al crimen continúan siendo investigadas. De manera preliminar, se indicó que el presunto autor sería el propietario de una barbería del sector, con quien el adolescente habría sostenido una discusión.

Antes del ataque, el sujeto habría protagonizado un altercado con la pareja de la víctima. Posteriormente, ambos hombres se enfrentaron y se produjo el tiroteo. Tras efectuar los disparos, el sospechoso escapó en un vehículo.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Eduardo Pontigo, entregó los primeros antecedentes del caso.

Fiscal entrega antecedentes del homicidio

“Es un homicidio que sucede en horas de la tarde. Una persona recibió un impacto balístico en el costado izquierdo a la altura del tórax. Existió eventualmente una discusión previa entre ambos. La víctima es de nacionalidad chilena y es un menor de edad de 17 años”, dijo el persecutor.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 de Carabineros y del Equipo ECOH. Ambos equipos trabajan para establecer la dinámica de los hechos e identificar a los responsables del homicidio.